Итоговая пресс-конференция Владимира Путина состоится 23 декабря

Итоговая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина запланирована на 23 декабря. Фото: "Википедия"

Ежегодная встреча президента Российской Федерации Владимира Путина и журналистов состоится 23 декабря в 12.00.

Как сообщил советник главы РК по информационной политике Олег Крючков, на пресс-конференции будут присутствовать крымские журналисты.

Учитывая, что в настоящее время действует запрет на проведение массовых мероприятий, дополнительные панели и телевизоры на время пресс-конференции в крымских городах устанавливаться не будут. Посмотреть мероприятие можно будет в прямом эфире.

- Пресс-конференция - это большой итоговый президентский формат, который дает оценку в том числе и деятельности региональной власти. Как правило, на ней бывают разные вопросы, в том числе и те, которые не отработаны на местах, не нашли по различным причинам своего решения. Поэтому все крымские руководители разного уровня будут смотреть пресс-конференцию президента. И если появятся вопросы, касательно Крыма, они будут тщательно проверяться и в незамедлительном порядке решаться, - уверен советник главы.

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