Правоохранители проверят охранника, который не пустил «скорую» на парковку

Пациентке, к которой ехала бригада врачей, все же оказали необходимую помощь. Фото: Скриншот из видео

После ситуации с машиной скорой помощи следственный комитет и прокуратура Крыма начали проверку, сообщили в пресс-службах правоохранительных ведомствах.

- Следователями будут изучены все обстоятельства этого инцидента на предмет наличия в действиях охранника признаков воспрепятствования профессиональной деятельности медицинских работников. Ход проверки находится на контроле руководства Главного следственного управления, - сообщили в пресс-службе Следкома.

Сотрудники ведомства начали выяснять все обстоятельства произошедшего. В пресс-службе также добавили, что женщине удалось оказать своевременную помощь, поэтому сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Напомним, в центре Симферополя охранник парковки у торгового центра не пустил за шлагбаум приехавшую на вызов «скорую». Видео произошедшего разлетелось по социальным сетям.

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