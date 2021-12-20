В Крыму возобновилась практика партнерских родов, остановленная из-за пандемии

Партнерские роды - это роды с помощником, когда кроме сотрудников роддома вместе с роженицей в родильном зале присутствует близкий ей человек Фото: Архив "КП"

Пандемия новой коронавирусной инфекции в значительной степени повлияла на организацию работы акушерско-гинекологической службы в Крыму. Среди прочего была прекращена практика партнерских родов - родственники больше не могли посещать пациенток.

- Партнерская поддержка - один из способов, который позволяет родам протекать более естественно, с меньшим количеством осложнений и случаев медикаментозного обезболивания, - цитирует Крымская газета главного врача Симферопольского родильного дома № 1 Дмитрия Беглицэ.

Уже в этом году практика партнерских родов возобновилась. Однако есть несколько условий для допуска. Во-первых, у партнеров не должно быть никаких проявлений респираторных болезней, во-вторых, должен быть отрицательный результат теста ПЦР на коронавирус.

- Мое личное отношение к партнерским родам положительное. Единственное, я бы не стал ограничиваться присутствием мужа. Партнерская поддержка хороша в любом виде. Сама женщина выбирает человека, кто ей будет наиболее близок во время родов, - приводит СМИ слова врача.

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