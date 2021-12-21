Погода на 21 декабря 2021 года в Крыму и Севастополе: синоптики обещают мокрый снег и гололедицу

В Крыму выпадет снег. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

21 декабря на Крымском полуострове действует штормовое предупреждение. Синоптики обещают мокрый снег, гололедицу и северо-западный ветер до 20 м/с.

- В Симферополе облачно. Мокрый снег, снег, гололедица. Ветер северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха днем 0…-2°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Севастополе облачно. Дождь со снегом. Ветер северный 10-15 м/с. Днем воздух прогреется до +1…+3°.

В Ялте, как сообщает gismeteo, -1…+3°, северо-западный ветер 2-13 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Евпатории -1…+3°, северо-западный ветер 5-10 м/с. Малооблачно, небольшой дождь.

В Керчи 0…+4°, северо-западный ветер 5-11 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

В Феодосии -1…+3°, северо-западный ветер 2-11 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

В Черноморском -2…+3°, северо-западный ветер 5-12 м/с. Облачно, снег с дождем. дождь.

В Джанкое -4…+1°, скорость северо-западного ветра 3-8 м/с. Облачно, небольшой снег с дождем.

Вода в Черном море +9…+12°.

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