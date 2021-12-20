Крымчанку приговорили к 4 годам колонии за сбыт марихуаны

Крымчанка проведет в колонии 4 года за сбыт марихуаны Фото: "КП" Архив

Кировский районный суд приговорил крымчанку к 4 годам и 1 месяцу колонии общего режима за продажу запрещенных веществ, сообщили в прокуратуре Республики Крым.

Выяснилось, что 51-летняя подсудимая купила марихуану для личного употребления, но позже решила продать 4,4 грамма.

- Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение без цели сбыта, частей растений, содержащих наркотическое средство, в значительном размере), частью 1 статьи 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств), - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что школьника из Евпатории поймали с наркотиками и электронными весами. Товар и инструкции по распространению подросток получил через интернет.

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