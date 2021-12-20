Где в Симферополе и Севастополе 21 декабря отключат электричество

Свет пропадет временно.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
21 декабря отдельные районы Симферополя и Севастополя из-за ремонтных работ останутся без электроэнергии.
Где не будет света
СИМФЕРОПОЛЬ
с 8.00 до 22.00
бульвар Ленина
ул. Павленко
СЕВАСТОПОЛЬ
с 9.00 до 17.00
ул. Ерошенко 11-15
ул. Надежды Островской 6
с 8.00 до 17.00
ул. Адмирала Фадеева 1-А,1-Б,11
ул. Адмирала Юмашева 3-11(нечет),3/1, 4-А
с 10.00 до 16.00
Район 5-7 км Балаклавского шоссе:
ул. 5 км Балаклавского шоссе, 5, 10
ул. Городское шоссе, 25-27,27б
ул. Полынная, 3
б. Античный 4
ул. Привольная, 7/3, 11/2
ул. Степовая 7/3,11/2
ул. Полетная 4
ул. Лучистая 10,5/7,4-8,12,1а,1
ул. Матэ Залка 20/2, 16, 22-32, 34, 40
ул. Парусная 14
ул. Солдатская 2,6,10-18, 3,7
ул. Нежинская 2-14,3-13
пл. Якорная 8,9б, 9а, 1, 5-7, 11,5
проезд Фрегатный 20,24-36, 44, 17-23, 27-33, 45-51, 36а, 58/2, 58/1, 42, 46-48, 52, 60, 35-39, 45-47
ул. .Виноградная 8-10, 1
ул. Гумилева 2-12, 7-11, 1, 5
ул.7-ая виноградная 10б, 6-8, 5а, 3а, 5-6, 1-5, 4
ул. Василия Шукшина 46-58, 47, 53-55, 65, 24-28, 34-38, 19-21, 44а, 44в, 42-44, 51, 25-27, 31-37, 47, 60-76, 101а, 97а, 67-77, 93-103, 2-6, 10-16, 20-22, 33а, 3-5, 9-17, 29, 7а, 7, 23
ул. Дарданельская 24,8-20,13-21,25, 29, 5
ул. Веерная 51, 10-12, 16-18, 22, 1-17, 6, 7, 2-4, 10, 5, 13, 28-40, 21-31, 35-37
ул. Урожайная 11в, 11в/1, 11а
б. Декоративный 9а, 11а, 25-29, 35-39, 43-49, 55, 57-67, 81-85, 77-79
ул. Тендровская 9а, 7а, 1-19, 59-61, 87
ул. Синютина 2-6, 1-5
с 9.00 до 17.00
ул. Леваневского 12,16-18
ул. Каманина 2-4,5
с. Хмельницкое: ул. Большевистская 50-54
Мекензиевы горы: ул. Авангардное шоссе 15-19,23-31;ул. Мищенко 1-3;ул. Путейская 2-А,2-8;ул. Дорожная 2-30,5-7,11-13,17-19,23,27-31; ул. Лесная 2-6,1
с 9.00 до 13.00
ул. Героев Севастополя 44-46,48-А; ул. 3 Бастионная 6-16; ул. Брестская 3-А,5-А,13-А,3-15,17/1
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