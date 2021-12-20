Где в Симферополе и Севастополе 21 декабря отключат электричество

Свет пропадет временно. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

21 декабря отдельные районы Симферополя и Севастополя из-за ремонтных работ останутся без электроэнергии.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 22.00

бульвар Ленина

ул. Павленко

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 17.00

ул. Ерошенко 11-15

ул. Надежды Островской 6

с 8.00 до 17.00

ул. Адмирала Фадеева 1-А,1-Б,11

ул. Адмирала Юмашева 3-11(нечет),3/1, 4-А

с 10.00 до 16.00

Район 5-7 км Балаклавского шоссе:

ул. 5 км Балаклавского шоссе, 5, 10

ул. Городское шоссе, 25-27,27б

ул. Полынная, 3

б. Античный 4

ул. Привольная, 7/3, 11/2

ул. Степовая 7/3,11/2

ул. Полетная 4

ул. Лучистая 10,5/7,4-8,12,1а,1

ул. Матэ Залка 20/2, 16, 22-32, 34, 40

ул. Парусная 14

ул. Солдатская 2,6,10-18, 3,7

ул. Нежинская 2-14,3-13

пл. Якорная 8,9б, 9а, 1, 5-7, 11,5

проезд Фрегатный 20,24-36, 44, 17-23, 27-33, 45-51, 36а, 58/2, 58/1, 42, 46-48, 52, 60, 35-39, 45-47

ул. .Виноградная 8-10, 1

ул. Гумилева 2-12, 7-11, 1, 5

ул.7-ая виноградная 10б, 6-8, 5а, 3а, 5-6, 1-5, 4

ул. Василия Шукшина 46-58, 47, 53-55, 65, 24-28, 34-38, 19-21, 44а, 44в, 42-44, 51, 25-27, 31-37, 47, 60-76, 101а, 97а, 67-77, 93-103, 2-6, 10-16, 20-22, 33а, 3-5, 9-17, 29, 7а, 7, 23

ул. Дарданельская 24,8-20,13-21,25, 29, 5

ул. Веерная 51, 10-12, 16-18, 22, 1-17, 6, 7, 2-4, 10, 5, 13, 28-40, 21-31, 35-37

ул. Урожайная 11в, 11в/1, 11а

б. Декоративный 9а, 11а, 25-29, 35-39, 43-49, 55, 57-67, 81-85, 77-79

ул. Тендровская 9а, 7а, 1-19, 59-61, 87

ул. Синютина 2-6, 1-5

с 9.00 до 17.00

ул. Леваневского 12,16-18

ул. Каманина 2-4,5

с. Хмельницкое: ул. Большевистская 50-54

Мекензиевы горы: ул. Авангардное шоссе 15-19,23-31;ул. Мищенко 1-3;ул. Путейская 2-А,2-8;ул. Дорожная 2-30,5-7,11-13,17-19,23,27-31; ул. Лесная 2-6,1

с 9.00 до 13.00

ул. Героев Севастополя 44-46,48-А; ул. 3 Бастионная 6-16; ул. Брестская 3-А,5-А,13-А,3-15,17/1

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