Что произошло за ночь 21 декабря: в Крыму протестировали новый ударный беспилотник «Орион»

Новый ударный беспилотник «Орион» испытали в Крыму. Фото: Минобороны РФ

Что произошло за ночь 21 декабря 2021 года. В Крыму впервые испытали новый ударный беспилотник «Орион». Аппарат был разработан по заказу главного оборонного ведомства Российской Федерации.

В центре Симферополя охранник парковки у торгового центра не пустил за шлагбаум приехавшую на вызов «скорую». Видео произошедшего разлетелось по социальным сетям и не на шутку возмутило пользователей.

В Симферополе ограбили ночной алкомаркет со спящим продавцом. Кассир потерял бдительность после принятия горячительных напитков.

В Крыму возобновилась практика партнерских родов, остановленная из-за пандемии. Однако для допуска близких в родзал есть ряд условий.

Крымские автомобилисты выстроились в огромную новогоднюю ель. Контур фигуры получился не самым четким, но участники остались довольны.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50