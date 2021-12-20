Библиотечные фонды школ Крыма обновят полтора миллиона учебников

Завершается поставка учебников в Республику Крым. Фото: Минобразования РК

За последнюю неделю в Крым прибыло 50 фур с новыми учебниками, по которым будут заниматься дети и подростки в местных образовательных учреждениях. Как сообщили в пресс-службе Министерства образования РК, поставка осуществляется за счет средств федерального бюджета.

Уточняется, что все книги входят в федеральный перечень для обновления библиотечных фондов образовательных организаций.

- Учебники в количестве 1 634 768 экземпляров отправятся в библиотеки общеобразовательных организаций всех муниципальных образований, средних профессиональных образовательных организаций и государственных общеобразовательных учреждений интернатного типа, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что школы Керчи первыми в Крыму получили новые ноутбуки в рамках нацпроекта. В учебные учреждения города завезли по 28 компьютеров.

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