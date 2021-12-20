В ялтинском парке погибли десятки пальм. Фото: скриншот из видео

В Мордвиновском парке Ялты образовалось «кладбище пальм». Судя по засохшим и пожелтевшим деревьям, за этим участком общественной территории уже давно никто не следит. Видео с поникшими растениями опубликовала местная жительница в соцсетях, отметив, что территория в целом выглядит неопрятно, о чем свидетельствуют и кучи мусора на газонах.

Подписчики сообщества предположили, что на удручающее состояние растений могли повлиять также химические вещества, которые якобы распылялись в небе для увеличения объема осадков в период засухи.

Должное внимание растениям-неженкам уделяют, к сожалению, не везде. В Никитском ботаническом саду, например, перед наступлением первых заморозков постарались сделать все, чтобы свести на нет негативное влияние пониженных температур на гостей из субтропиков - еще в конце ноября пальмы начали заботливо утеплять.

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