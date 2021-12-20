Снежная зима в Крыму уже наступила, но только в горах

Крымчане сняли на видео снежную сказку на горе Ай-Петри. Фото: скриншот из видео

В Крыму с 20 по 24 декабря объявлено штормовое предупреждение. Крымчан предупредили о мокром снеге, гололеде и сильном ветре.

Правда по-настоящему снежный декабрь пока наступил только в крымских горах, где и деревья нарядились в белое, и дороги занесло, и сугробы выросли. Сегодня утром, 20 декабря, на горной дороге из-за снега даже перевернулся автомобиль. К счастью, никто не пострадал. Кадрами настоящей зимней сказки на Ай-Петри поделились очевидцы в соцсетях.

Но особо снежной зимы синоптики на Крымском полуострове не предрекали. Как положено, в ночь на 1 декабря зима ознаменовала свой приход в регион первым пушистым снегом, который уже к середине дня превратился в слякоть. А далее - разрушительные ветра, хмурое небо и обильные дожди.

Тем не менее, в Крыму готовятся к наступлению сильных заморозков. Ночью 22, 23 и 24 декабря ожидается резкое похолодание до минус 10-15 градусов. В Симферополе уже установили 250 контейнеров с противогололедным реагентом.

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