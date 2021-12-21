Симферополь присыпало снегом 21 декабря

Набережная Салгира в Симферополе 21 декабря 2021 года. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Утро 21 декабря в Симферополе, как и обещали крымские синоптики, выдалось снежным. За ночь город природа укутала в белоснежное одеяло, толщиной сантиметров в пять, не меньше.

Территория кинотеатра «Космос». Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Крымчанам такая погода по душе, все лучше, чем холодные промозглые дожди, которые облюбовали полуостров. Правда, как правило, ближе к обеду от зимней сказки не остается и следа. Под лучами южного солнца хрупкие снежинки грязными потоками воды уходят в ливневку. Хотя, кто знает, может в этот раз будет иначе.

Река Салгир. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

- В ближайшие два дня полуостров будет находиться во власти холодного арктического воздуха. Ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре,

Синоптики отметили, что 22 и 23 декабря станет значительно холоднее. Днем столбик термометра опустится до -3…-8°, а ночью и вовсе -10…-15°.

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