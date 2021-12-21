На Ангарском перевале грузовик смял джип

Движение на участке дороги затруднено. Фото: скришот из видео

В Крыму на Ангарском перевале, в районе Красных пещер, произошла авария с участием грузовика и джипа марки Haval.

На видео, размещенном социальных сетях видно, что джип сильно пострадал – его переднюю часть буквально «смяло». На месте работает скорая помощь, движение на участке затруднено.

На данный момент официальных комментариев по факту случившегося не поступало. В сети распространяются комментарии, что грузовик может принадлежать военным. Однако по информации пресс-службы ЮВО, техника Минобороны не попадала в ДТП на территории Крыма. Кому принадлежит грузовик - предстоит выяснить.

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