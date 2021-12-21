Телеканал ATR может прекратить вещание на Крым из-за недостатка денег

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова. Фото: Facebook

Крымскотатарский телеканал ATR может прекратить спутниковое вещание на Крым из-за недостатка денег. Об этом сообщила в своем Телеграм-канале сообщила уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

По мнению Денисовой, такая ситуация недопустима, ведь жители «временно оккупированного полуострова» нуждаются в объективной информации про жизнь современной Украины. Уполномоченный считает, что крымчан интересуют действия страны по поводу защиты их прав.

- Обращаюсь к Кабинету Министров Украины обеспечить стабильный механизм финансирования телеканала ATR, который вещает на крымскотатарском и украинском языках, - пишет Денисова.

Чиновник отметила, что проблема с финансами для ATR возникает не впервые. Из-за недостатка средств, в начале 2020 года коллектив телеканала сократили на 45 процентов.

Крымскотатарский телеканал ATR прекратили аналоговое вещание в Крыму в апреле 2015 года. С лета он работает в Киеве.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50