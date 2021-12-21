Двести крымчан отправятся в путешествие по России благодаря проекту «Другое дело»

Некоторые планируют поездку на теплое время года

Двести крымчан стали победителями конкурсов проекта «Другое дело» и отправятся в путешествие по России. Среди них студенты крымских вузов и преподаватели.

Руководитель проекта «Другое дело» АНО «Россия – страна возможностей» Кирилл Хвиль рассказал, что количество участников из Крыма значительное – 4 тысячи человек. По его словам, в республике живут неравнодушные люди, которые готовы улучшать мир вокруг себя.

Одна из победительниц жительница Симферополя и студентка КФУ им. В.И. Вернадского Анна Лавриненко вспоминает, что узнала о проекте от подруги.

– Стало интересно, я разобралась, что нужно делать и начала выполнять задания. Кстати, задания на абсолютно разную тематику: образование, волонтерская деятельность, спорт. Благодаря проекту мне удалось расширить свой кругозор и выиграть путешествие по России.

Ещё один призер конкурсов – Ирина Анюхина, завуч по научно-методической работе, преподаватель ОБЖ в симферопольской школе-лицее №3. Она узнала о проекте от ученицы.

– Я участвовала только в том, что мне было интересно, – рассказывает Ирина Анюхина. - Мне не сложно быть волонтером, например, регистрировать людей на мероприятии, оказывать консультационную помощь. Принимаю посильное участие, где могу. И как-то неожиданно набрались баллы, так и выиграла поездку. Планирую поехать на летних каникулах в путешествие по Южному федеральному округу – в Краснодар, Анапу, – поделилась своими планами Анюхина.

Для того, чтобы присоединится к проекту «Другое дело», нужно добавить мини-приложение в соцсети «ВКонтакте», выбрать темы, которые интересны и начать выполнять задания.

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