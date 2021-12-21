Тема Крыма может стать центральной на ежегодной пресс-конференции Владимира Путина

Михаил Шеремет. Фото: Крымская газета

Учитывая настоящую внешнеполитическую ситуацию, можно уверенно говорить о том, что тема Крыма может стать одной из главных на большой ежегодной пресс-конференции президента Российской Федерации Владимира Путина.

-Учитывая внешнеполитические факторы, которые сегодня вы видите, что вокруг Крыма начинается следующая волна эскалации. Наши границы постоянно барражируют самолеты и корабли наших «партнеров». Поэтому возможно, что Крым будет в этой повестке если не главенствующей темой, то не самой последней, - цитирует Крымская газета депутата Государственной думы России Михаила Шеремета.

По его словам, россиян интересую также экономические вопросы, поэтому эти темы обязательно будут затронуты при обсуждении.

Напомним, ежегодная встреча президента Российской Федерации Владимира Путина и журналистов запланирована на 23 декабря. Учитывая, что в настоящее время действует запрет на проведение массовых мероприятий, дополнительные панели и телевизоры на время пресс-конференции в крымских городах устанавливаться не будут. Посмотреть мероприятие можно будет в прямом эфире.

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