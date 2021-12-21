Какие вопросы хочет задать крымская молодежь на итоговой пресс-конференции Владимира Путина

Владимир Путин в конце года проводит традиционную пресс-конференцию Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель Госкомитета молодежной политики РК Сергей Селимов рассказал, что в республике живет политически активная молодежь, которая готова показать себя. Наиболее острый вопрос для молодого поколения – трудоустройство. Его они и готовы озвучить президенту во время предстоящей пресс-конференции.

– В Крыму в 2014 году молодежь на примере своих родителей увидела, что их волеизъявление изменило жизнь кардинально. Молодые люди поняли, что от выборов и от политической позиции зависит многое. Поэтому они активно проявляют себя. Конечно, по сравнению с бабушками и с дедушками, активность молодежи будет поменьше, зато больше в умах. Один из самых острых вопросов для молодежи – это трудоустройство и качество жизни, – подчеркнул Селимов.

Напомним, 23 декабря состоится большая итоговая пресс-конференция президента России Владимира Путина. Прямая трансляция начнется в полдень.

28 декабря пройдет пресс-конференция главы Республики Крым Сергея Аксенова.

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