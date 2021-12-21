Крымский парламентарий предположил, какие темы будут обсуждать на пресс-конференции Путина

Ефим Фикс. Фото: пресс-служба Госсовета РК

На итоговой пресс-конференции Владимир Путин объявит о ряде новых инициатив. Такое предложение высказал первый заместитель председателя Госсовета РК Ефим Фикс.

По мнению парламентария, не обойдется и без подведения итогов «очень сложного» уходящего года.

- Безусловно, будут новые инициативы, которые президент объявит. Это инициативы социального, экономического и международного свойства, - выразил свою точку зрения Фикс.

Кроме того, он предположил, что, возможно, будет обсуждаться тема Крыма с точки зрения международных отношений.

Ранее председатель комитета молодежной политики рассказал о проблемах, которые волнуют крымскую молодежь. Свои вопросы они также готовы задать лидеру государства во время пресс-конференции.

Напомним, итоговая пресс-конференция Владимира путина пройдет 23 декабря. Трансляция начнется в 12:00.

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