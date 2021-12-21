В Крыму женщина с 5 детьми в холода осталась без света из-за долгов

В Крыму многодетную семью в холода оставили без света из-за долгов Фото: "КП" Архив

Сотрудники прокуратуры и Следком начали проверку по информации в соцсетях об отключении коммунальными службами электроэнергии в доме в селе Живописное, что под Симферополем. Как сообщили в пресс-службе СК РФ по РК и Севастополю, домовладелица в одиночку воспитывает пятерых детей в возрасте от 2,5 до 18 лет.

В первую очередь специалистам предстоит как можно быстрее добиться восстановления электроснабжения, учитывая, что за окном минусовая температура.

- Также в ходе проверочных мероприятий будут установлены обстоятельства, при которых жилье, в котором проживает многодетная семья, отключено электроснабжение. Кроме того, будут проверены условия проживания семьи, а также полнота предоставления мер социальной поддержки, положенных детям, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Симферополе охранник не дал карете скорой помощи проехать на парковку к больной женщине. Врачам пришлось идти к пациентке пешком. Правоохранители уже начали проверку.

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