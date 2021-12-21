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Происшествия21 декабря 2021 10:52

На Ай-Петри в снежном заносе застряло авто с четырьмя туристами

Машину пришлось эвакуировать, используя спецоборудование
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
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Спасатели оказали помощь туристам, застрявшим в районе горы Ай – Петри. Фото: Погода на Ай-Петри/VK

Спасатели оказали помощь туристам, застрявшим в районе горы Ай – Петри. Фото: Погода на Ай-Петри/VK

Накануне днем четверо туристов стали заложниками снежного заноса на горе Ай-Петри. Как сообщили в пресс-службе МЧС по РК, их авто оказалось не подготовлено к зимним путешествием по горным дорогам.

В район верхней станции канатной дороги «Мисхор - гора Ай-Петри» отправились шесть человек дежурной смены Ялтинского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК «КРЫМ-СПАС».

- По прибытии к месту происшествия спасатели определили, что не подготовленный к зимней дороге легковой автомобиль во время движения застрял в снежном заносе, - говорится в сообщении.

Машину эвакуировали в безопасное место с помощью специального оборудования. Пострадавшие в медицинской помощи не нуждались, поэтому с ними просто провели разъяснительную и профилактическую беседу.

Напомним, 20 декабря на заснеженной дороге Ай-Петри уже произошло одно ДТП - перевернулся автомобиль. К счастью, никто не пострадал. На помощь к месту происшествия поспешили очевидцы.

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