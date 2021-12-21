В Евпатории подрядчик похитил 41 миллион рублей при реконструкции грязелечебницы

41 миллион рублей похитили при реконструкции грязелечебницы в Евпатории Фото: Архив "КП"

В Евпатории правоохранители уличили в коррупции руководителей строительной компании, которая выполняла реконструкцию одной из евпаторийских грязелечебниц. Как сообщили в пресс-службе МВД по РК, было похищено более 41 миллиона рублей.

В ноябре 2015 года руководители строительной фирмы заключили контракт с администрацией Евпатории на выполнение проектно-изыскательных работ на объекте. На протяжении двух лет подрядчик подделывал документы, чтобы скрыть информацию о настоящем объеме выполненных работ. В результате бюджету города был причинен ущерб на сумму более 41 миллиона рублей.

Правоохранителями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Теперь нарушителям грозит до 10 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что в Евпатории осудили подрядчика, который отмывал деньги при строительстве школы в городе. Наказание он будет отбывать в исправительной колонии режима.

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