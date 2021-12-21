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Общество21 декабря 2021 11:27

Владимир Путин спас феодосийский завод «Море» от банкротства

Принято решение о полной загрузке предприятия
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Фото: официальный сайт завода «Море»

Фото: официальный сайт завода «Море»

Президент России буквально спас феодосийский судостроительный завод «Море» от банкротства. По просьбе главы Крыма Сергея Аксенова, принято решение о загрузке предприятия на следующий год под 100 процентов.

- Мной было подготовлено обращение и доклад Владимиру Владимировичу по ситуации с судостроительным заводом «Море» в Феодосии. Результат - принято решение о загрузке предприятия практически под 100% на следующий год, за что благодарю нашего Лидера, - написал Сергей Аксенов на своей странице ВКонтакте.

Действительно, такое решение спасло судостроительный завод от банкротства и последующего закрытия. В ноябре уже состоялось первое заседание о признании предприятия банкротом.

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