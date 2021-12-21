К переименованию улиц Симферополя хотят привлечь горожан

Некоторым улицам крымской столицы уже давно хотят вернуть старые названия. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Общественники не оставляют идею переименовать некоторые улицы Симферополя, названные в честь людей, которые не имеют никакого отношения к истории Крымского полуострова.

- Есть такие улицы, которые носят фамилии людей, которые никак не согласовываются с историческими событиями, с которыми мы себя сегодня идентифицируем как великий русский народ. А улицы носят имена палачей в буквальном смысле слова, - сообщил председатель комитета государственного совета РК по культуре и вопросам охраны культурного наследия Николай Волков в эфире «Радио Крым».

Депутат поддерживает инициативу общественников, обосновывая свою позицию тем, что некоторые исторические личности, в честь которых спонтанно назвали некоторые улицы, просто грели руки на гражданской войне.

По его убеждению, переименовать нужно и лицу Карла Маркса, названную в честь небезызвестного философа, который едва ли был на полуострове и уж тем более не имеет отношения к столичному городу.

Уже давно предлагают вернуть прежнее название и улице Екатерининская, а улице Шмидта – Потемкинская. К этой процедуре, по мнению Волкова, нужно привлечь как можно больше жителей города.

- Вопрос нужно выносить на широкую аудиторию. Если идет переименование той или иной улицы, площади, сквера, то в этом должны принимать участие, прежде всего, люди этого города. Проживающие не только на этой улице, а всего города, - заключил Волков.

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