В Крыму рассказали, какие вопросы будут обсуждать на итоговой пресс-конференции президента РФ

Крым может стать одной из центральных тем обсуждения на итоговой пресс-конференции президента РФ. Фото: Сергей Аксенов/vk

В этот четверг в 12.00 президент России Владимир Путин проведет ежегодную итоговую пресс-конференцию в очном формате, которая в этом году пройдет в Москве. На обсуждении будут присутствовать и крымские журналисты.

По мнению ряда крымских экспертов, тема полуострова станет одной из центральных в ходе обсуждения.

- Безусловно, будут подниматься наиболее острые вопросы, касающиеся Крыма. Один из них - взаимоотношения между Россией и Западом, Россией и Украиной, как главным геополитическим проектом Запада, направленным своим острием против Российского государства. Наиболее явно это столкновение проявляется как раз в Крыму, - считает политический журналист Александр Мащенко.

Он напомнил, что за последний год жители республики стали свидетелями множества провокаций, в частности, когда пришлось выгонять британский эсминец «Defender» из-под Севастополя.

- Второй вопрос, который наверняка будут обсуждать - пандемия коронавируса. Это тема федеральная, но и для Крыма тоже важная. Потому что мы понимаем, что от того удастся ли обуздать в стране коронавирус, зависит развитие страны в целом и Крыма в частности, - заявил Мащенко.

Он добавил, что вероятно поднимут и тему внутреннего туризма, учитывая, что в этом году Крым установил новый рекорд - регион посетили свыше девяти миллионов туристов. Также могут обсуждение может коснуться вопроса о ситуации с водоснабжением на полуострове, так как план по обеспечению стабильного водоснабжения Крыма продолжает реализовываться.

По мнению политолога Дениса Батурина, вопросы относительно Крыма имеют две составляющие: общегосударственные и содержащие крымскую специфику.

- Крым является особым регионом с точки зрения борьбы и распространения ковида. Люди приезжают сюда на отдых и это происходит, не смотря на пандемию. Второе направление касается реформы местного самоуправления. Существующий закон сейчас находится на чтении. В Крыму уже началось его обсуждение, поэтому наверняка могут подниматься вопросы, касающиеся нового закона, - предположил эксперт.

Еще один немаловажный вопрос - тема безопасности, когда международная обстановка искусственно накаляется так называемой российской угрозой и призраком зимней войны. По словам Батурина, на Западе печатают совершенно безумные карты российского вторжения в Украину. А Крым упоминается как территория, с которой в том числе будет осуществляться это вторжение.

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