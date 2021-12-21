Крымские журналисты получили аккредитацию на пресс-конференцию Путина

Общаться с журналистами глава государства будет 23 декабря Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министр информации и связи Крыма Михаил Афанасьев рассказал, что республиканские журналисты получили аккредитацию на пресс-конференцию Владимира Путина. Президент пообщается с журналистами 23 декабря.

- Будем ждать появления наших журналистов на экране во время пресс-конференции с вопросами, касающимися нашей республики. Я, как и все мои коллеги, буду смотреть пресс-конференцию президента, - отметил Михаил Афанасьев.

Министр выразил мнение, что после этой встречи россиян ждет много важных новостей.

Итоговая пресс-конференция президента России Владимира Путина состоится 23 декабря. Трансляция начнется в 12:00.

Ранее первый заместитель председателя Госсовета РК Ефим Фикс рассказал, какие темы, возможно, будут обсуждаться во время общения президента с журналистами.

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