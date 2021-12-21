В Симферополе и Севастополе 22 декабря частично отключат электричество

Свет пропадет на несколько часов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

22 декабря отдельные районы Симферополя и Севастополя останутся без электроэнергии.

Причина отключений - ремонт оборудования.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

пер. Зеленый 6-34 (чет), 3-15 (нечет),

пер. Кимовский, 1-9; ул. Ким, 35;

ул. Будённого 38-42 (чет), 45-49 (нечет),

пер. Гранитный 10,

ул. Чапаева 36-70 (чет), 41-71а (нечет),

ул. Щорса 37-63 (нечет),

ул. Волочаевская 30-46 (чет), 25-41 (нечет),

ул. Кечкеметская 128-132/25 (чет),

ул. С.Лазо 2-40 (чет), 5-23 (нечет),

мкрн «Каменка»: СОТ «Пневматика»

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 17.00

ул. Ерошенко 11-15

ул. Надежды Островской 6

с 9.00 до 17.00

пр. Гагарина 15-17,17-Б

ул. Кесаева 2,13-15,15А

ул. Тараса Шевченко 21

ул. Богданова 27-31

с 9.00 до 14.00

пос. Любимовка: ул. Федоровская 4-12,16-32,20,36-70; ул. Новая 10-А,10-12,5-29,43-61, к.957,34-А,34-36,23-53; ул. Летчика Авдеева; ЗАО С. Перовской 178

с 10.00 до 17.00

ул. Глухова 1,5

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