Крымчанин решил украсить дом к Новому году, спилив ель с участка соседа

В Джанкое сотрудниками полиции задержан подозреваемый в краже бензопилы и сибирской ели. Фото: пресс-служба МВД по РК

Житель Джанкоя обратился в полицию с заявлением о краже сибирской ели, которая росла у него на участке. Также мужчина пожаловался на пропажу бензопилы и гаечного ключа из своего сарая. Общая сумма ущерба составила более 9 тысяч рублей.

Выяснилось, что на зеленое дерево в преддверии новогодних праздников положил глаз сосед пострадавшего. Увидев растущую ель во дворе соседа, за которой не нужно далеко ездить и тратить лишние деньги, парень решил воспользоваться случаем. Вооружившись бензопилой, которую он нашел в сарае на том же участке, он спилил дерево и, закрепив его на велосипеде, повез к себе домой.

- Следователем МО «Джанкойский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 158 УК РФ (кража). Подозреваемому грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет, - говорится в сообщении.

Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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