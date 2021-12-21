Москва и Симферополь обменялись прибыльными идеями

Фото: Управление информационной политики Мининформ РК

На площадке Министерства внутренней политики, информации и связи Республики Крым прошел телемост Москва - Симферополь «Коммерческая жизнь некоммерческой организации».

Представители 20-ти организаций собрались в двух студиях, чтобы обменяться опытом и идеями ведения прибыльной деятельности. В частности, обсудили реализацию товаров на благотворительных мероприятиях, произведенных подопечными НКО, варианты предоставления платных услуг НКО на постоянной основе и успешный консалтинг НКО для бизнеса или коллег по сектору.

Участники мероприятия пришли к выводу, что чаще всего, вне зависимости от региона, НКО сталкиваются с одними и теми же проблемами, ввиду чего узнать об опыте коллег в таких же ситуациях было весь полезно.

В Симферополе в мероприятии приняли участие представители Крымской республиканской общественной организации родителей детей-инвалидов «РОСТ», Благотворительного фонда «Сердце Крыма», Центра развития экологических инициатив «Сеятели» и других НКО.

В медиацентре «Благосфера» в Москве собрались представители АНО «Девелопмент-групп», Фонда борьбы с лейкемией, Региональной благотворительной общественной организации инвалидов «Изумрудный город», Благотворительного фонда «Второе дыхание», Центра лечебной педагогики и других НКО.

Организаторами телемоста выступили Центр «Благосфера» (Москва) в партнерстве с Благотворительным собранием «Все вместе» (Москва) и Центром стратегического развития и проектной деятельности «Устойчивый Крым» (Симферополь) при поддержке Мининформа РК.

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