Погода на 22 декабря 2021 года в Крыму и Севастополе: на полуостров нагрянули морозы до минус 15 градусов

В Севастополе облачно. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

22 декабря на Крымском полуострове действует штормовое предупреждение. Синоптики обещают ночные морозы до -15°, дневные до -3…8°

- В Симферополе облачно с прояснениями. Временами снег, гололедица. Ветер северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью -10…-12°, днем -2...-4°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Севастополе облачно. Снег. Днем северо-западный ветер 10-15 м/с. Ночью столбика термометра опустится до -3…-5°, днем тоже не жарко, всего -1…+1°. На дорогах гололедица.

В Ялте, как сообщает gismeteo, всего +1°, северо-западный ветер 2-22 м/с. Переменная облачность, снег.

В Евпатории -5…0°, северо-западный ветер 5-10 м/с. Переменная облачность, небольшой снег.

В Керчи -5…-1°, северо-западный ветер 8-16 м/с. Малооблачно, небольшой снег.

В Феодосии -6…-1°, северо-западный ветер 7-15 м/с. Переменная облачность, небольшой снег.

В Черноморском -4…0°, северо-западный ветер 5-12 м/с. Облачно, снег.

В Джанкое -7…-2°, скорость западного ветра 4-9 м/с. Переменная облачность, небольшой снег.

Вода в Черном море +8…+11°.

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