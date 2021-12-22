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Общество22 декабря 2021 4:06

Что произошло за ночь 22 декабря: пришла настоящая зима

Что произошло за ночь 22 декабря в Крыму и Севастополе
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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Крымчане радуются морозу и снегу.

Крымчане радуются морозу и снегу.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Что произошло за ночь 22 декабря 2021 года. В середине недели в Крым придут сильные морозы. Из-за прохождения арктического фронта с 22 по 24 декабря будет по-настоящему зимняя погода.

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