Что произошло за ночь 22 декабря: пришла настоящая зима

Крымчане радуются морозу и снегу.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Что произошло за ночь 22 декабря 2021 года. В середине недели в Крым придут сильные морозы. Из-за прохождения арктического фронта с 22 по 24 декабря будет по-настоящему зимняя погода.
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