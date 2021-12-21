США могут попытаться подтолкнуть Украину к нападению на Крым - президент РФ

США могут вооружить Украину и толкать экстремистов в Крым Фото: Архив "КП"

США в случае размещения своих вооружений на территории Украины могут под их прикрытием попытаться подтолкнуть Киев к нападению на Крым. Такое мнение выразил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ, пишет ТАСС.

- Поставят на Украине гиперзвуковое оружие, а потом под его прикрытием (...) вооружат и будут толкать на Россию экстремистов из соседнего государства, в том числе на отдельные регионы Российской Федерации, скажем, на Крым, при выгодных, как они полагают, для себя обстоятельствах, – цитирует СМИ российского лидера.

Он также добавил, что США должны понять, что России некуда отступать с учетом их планов на Украине.

- То, что они сейчас делают на территории Украины, или пытаются делать, или планируют делать – это же не за тысячу километров от нашей национальной границы, это у порога нашего дома. Они должны понять, что нам просто некуда дальше отступать, - добавил президент.

Ранее эксперт прокомментировал резолюцию ООН по Крыму. Голосование по ней следует воспринимать как «политическую температуру», которую измеряют России.

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