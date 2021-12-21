Заранее стоит сделать запасы питьевого ресурса Фото: "КП" Архив

В Симферополе 22 декабря по некоторым адресам не будет воды ввиду запланированных ремонтных работ, сообщили в пресс-службе ГУП РК «Вода Крыма».

Так, с 10.00 до 17.00 в городе будет ограничено холодное водоснабжение по адресам: улица Беспалова (частично) улица Воровского (частично), улица Алуштинская, а также на прилегающих улицах и переулках.

Также с 11.00 до 20.00 в связи с аварией на сетях холодного водоснабжения будет ограничено водоснабжение по адресам: улица Дмитрия Ульянова, улица Крымских Партизан, улица Опытная, улица Береговая, переулок Спартака, улица Крымской Правды, переулок Оранжерейный, переулок Байкальский, переулок Весенний, улица Альминская, переулок Зеркальный, улица Севастопольская, 41-45, улица Поповкина, улица Батурина, улица Зенитная, улица Гражданская (частично), улица Трубаченко, улица Парковая, переулок Охотничий, улица Лихого (частично), а также прилегающие улицы и переулки. Возможно отклонение от графика подачи воды в микрорайоне Город Мира.

Кроме того, в крымской столице с 14.00 до 23.59 в связи с аварией на сетях холодного водоснабжения будет ограничено холодное водоснабжение на улицах Дзюбанова и Проездная.

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