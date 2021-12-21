Симферополец обворовал свою квартирантку в день окончания договора аренды

В Симферополе сотрудниками полиции по «горячим следам» задержан подозреваемый в краже Фото: Архив "КП"

К правоохранителям в Симферополе обратилась женщина с заявлением о краже имущества. Как сообщили в МВД по РК, пропал один из мешков, в который она упаковала вещи, готовясь к очередному переезду.

Со слов потерпевшей, она снимала в Симферополе квартиру, как ей показалось, у добропорядочного владельца. В день окончания договора аренды и выезда из съемного жилья пострадавшая обнаружила отсутствие одного из мешков с дорогими наручными часами, верхней одеждой и кошельком. Ущерб был оценен в 60 тысяч рублей.

Стражи порядка задержали 40-летнего хозяина квартиры, который признался, что часы успел продать за семь тысяч рублей на одном из местных рынков, а все остальное выбросил в мусорный контейнер.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину), - говорится в сообщении.

Мужчине грозит до 5 лет тюремного заключения. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде.

Ранее сообщалось, что крымчанин решил украсить дом к Новому году, спилив ель с участка соседа. Вместо подарка под елку ему светит до 5 лет тюрьмы.

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