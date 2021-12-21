Впервые в Ялте провели операцию по фаллопротезированию

Чтобы восстановить половую функцию, пациенту требовалась имплантация фаллопротеза Фото: Архив "КП"

Впервые в Ялте была проведена операция по фаллопротезированию в филиале ФМБА России, сообщили в пресс-службе медучреждения.

В декабре этого года в урологическое отделение центра обратился пациент, который прошел процедуру ампутации полового органа в связи с серьезным заболеванием. Чтобы восстановить половую функцию, требовалась имплантация фаллопротеза. Фаллопротезирование - самый эффективный хирургический метод лечения эректильной дисфункции.

- В 100% случаях процедура позволяет вернуться к активной половой жизни у мужчин, с минимальными рисками послеоперационных осложнений – не более 3-5%, – уточнили в пресс-службе.

За последнее время это не первая операция, которая считается настоящим прорывом медицины на полуострове. Так, в конце ноября на базе Многопрофильного республиканского медицинского центра ГБУЗ РК «Республиканская клиническая больница имени Н.А.Семашко» была впервые в республике проведена малоинвазивная операция по замене одного из клапанов сердца. Такой вид хирургического лечения является одним из самых сложных в кардиохирургии.

Позже в центре впервые была проведена эндоскопическая операция на гортани. Болезни, которые лечатся таким методом хирургического вмешательства, встречаются довольно часто.

Ранее сообщалось, что за год в крымском медцентре имени Семашко прооперировали 13 тысяч человек. Также было внедрено 17 новых методов диагностики и 23 новых метода лечения.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50