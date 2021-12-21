Процедуру вакцинации можно будет пройти в период новогодних выходных

Медицинские организации продолжат работать в период новогодних выходных Фото: Архив "КП"

Медицинские организации на территории Республики Крым продолжат работать в новогодние праздники и выходные, сообщили в пресс-службе Минздрава РК.

В период с 31 декабря по 9 января (включительно) крымчане смогут пройти процедуру вакцинации от новой коронавирусной инфекции и получить медицинскую помощь на дому.

Кабинеты неотложной медицинской помощи и процедурные кабинеты будут работать ежедневно с 09.00 до 14.00. Прием вызовов для оказания помощи на дому будет осуществляться ежедневно до 14.00, а их обслуживание – с 14.00 до 19.00.

- Медицинскими организациями 4, 5, 6 и 8 января с 09.00 до 14.00 будет обеспечен дополнительный амбулаторный прием врачами узких специальностей (согласно графика), участковыми терапевтами и педиатрами, акушерами-гинекологами, а также стоматологами, - говорится в сообщении.

С графиками работы поликлиник, а также порядком организации медицинской помощи населению в новогодние и рождественские праздники можно будет ознакомиться на официальных сайтах всех медицинских организаций.

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