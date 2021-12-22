Утром 22 декабря Симферополь встал в семибалльных пробках

Центр столицы стоит в пробках из-за непогоды Фото: "КП" Архив

Утро среды, 22 декабря, в Симферополе также выдалось сложным в плане доступности дорожного движения. Приложение «Яндекс. Карты» указывает на семибалльные пробки.

Без того сложную ситуацию с транспортным поток усложняет непогода, которая обрушилась на регион 20 декабря.

Сильнее всего движение загружено на улицах: переулок Шаталова, Павленко, Александра Невского (р-н Пенсионного фонда), Воровского, Шмидта, Проспект Победы (р-н Куйбышевского и Бородинского кольца), Ялтинской, Беспалова, Севастопольской, Дмитрия Ульянова (на пересечении с ул. Севастопольской)

Также сложно проехать по адресам: бульвар Ленина, улица Гагарина, улица Киевская, улица Садовая, улица Троллейбусная, улица Куйбышева,

По традиции, сложное движение на Советском, Куйбышевском, Бородинском и Московском кольце.

Обращаем ваше внимание, что проезд по улице Павленко при повороте с улицы Эскадронной запрещен до 31 декабря 2021 года.

Крымские спасатели просят водителей быть внимательными и аккуратными на дорогах, а также следить за сезонностью резины для автомобиля.

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