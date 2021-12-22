На Южном берегу Крыма в декабре цветет жасмин

Жасмин голоцветковый (Jasminum nudiflorum). Фото: Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

На Крымском полуострове, хозяйничает настоящая зима с морозами, снегами и гололедицей. Но в Никитском саду даже в декабре можно полюбоваться цветущими растениями.

- Жасмин голоцветковый (Jasminum nudiflorum) цветет всю зиму на Южном берегу Крыма. Был интродуцирован (завезен, - от авт.) в Никитский ботанический сад в 1824 году. Выдерживает понижение температуры до минус 15 градусов, - такой пост разместила в соцсети пресс-служба Никитского ботанического сада.

Веселеньким желтым, как солнышко, лепесткам нипочем все капризы природы.

- Могу лишь тихонько позавидовать. У нас зимой «цветут» только снежинки. Ну, и что там на подоконнике, - такой комментарий оставил один из пользователей соцсети.

- Красив. В Подмосковье, если укрывать на зиму, зацветает лишь в мае, - отметил другой.

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