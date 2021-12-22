Крым
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в КрымуОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в КрымуОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
-7°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия22 декабря 2021 6:00

Пропавший накануне подросток из Ялты найден мертвым

Парень ушел из дома 19 декабря
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Мальчика искали по ориентировкам. Фото: ВКонтакте/"Лиза Алерт Крым"

Мальчика искали по ориентировкам. Фото: ВКонтакте/"Лиза Алерт Крым"

Крымские спасатели нашли мертвым пропавшего накануне подростка из Ялты. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Роман Влахно исчез 19 декабря. Он ушел из дома в неизвестном направлении и не вернулся. На поиски подростка были брошены силы спасателей и крымского отделения поискового отряда «Лиза Алерт», но живым найти мальчика не удалось.

- Найден, погиб. Соболезнования родным и близким, - сообщили в поисковом отряде.

По неподтвержденным данных парень сам свел счеты с жизнью. Но подтверждения этой информации и каких-либо заявлений от правоохранительных органов не поступало.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50