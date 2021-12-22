В Крыму проверяют причины отключения жилья многодетной семьи от света

Информация о многодетной семье появилась в соцсети. Фото: crim.sledcom.ru

Пресс-служба Крымского Следкома сообщила, что начата проверка информации, которая появилась в соцсетях.

- Выявлено видеообращение жительницы села Живописное Симферопольского района, которая в одиночку воспитывает 5 детей в возрасте от 2,5 до 18 лет. Женщина рассказала, что из-за накопившихся долгов коммунальные службы прекратили подачу электроэнергии в дом, - рассказали в ведомстве.

Остаться без электричества, когда на улице минусовая температура, это тяжкое испытание для сельской семьи. Зима хозяйничает на полуострове, поэтому столбик термометра опускается до минус 15 градусов.

Руководитель Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимир Терентьев дал поручение подчиненным проверить информацию и узнать все детали отключения коммунальными службами электричества в доме, где проживает многодетная мать с детьми.

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