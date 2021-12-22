Уволен водитель, высадивший в мороз из маршрутки ребенка-льготника в Крыму

Благодаря неравнодушным свидетелям произошедшего, нарушение прав ребенка не осталось безнаказанным. Фото: Черный список Симферополь / ВКонтакте

Сотрудники прокуратуры заинтересовались информацией в соцсетях о нарушении прав ребенка, которого высадили из автобуса, следовавшего по маршруту «Железнодорожный вокзал - Перевальное», сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Инцидент произошел вчера днем, 21 декабря. Водитель заставил ребенка, который не смог оплатить проезд, покинуть салон рейсового автобуса. Позже в соцсетях появился соответствующий пост, который вызвал шквал негативных комментариев местных жителей.

- Выгнал ребенка с удостоверением, который весь в слезах зашел в сзади идущий троллейбус, - написал один из очевидцев произошедшего.

Как стало известно, водитель уже понес наказание - лишился своего рабочего места, а с поиском нового теперь возникнут сложности.

- Сегодня он уволен, сознался в содеянном. Больше ни в одно транспортное предприятие Крыма он не устроится, - приводит «Крым 24» сообщение пресс-службы Минтранса Крыма.

Напомним, в этом году Госдума РФ приняла законопроект, который запрещает принудительно высаживать из общественного транспорта лиц в возрасте до 16 лет без и билета и сопровождения взрослых.

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