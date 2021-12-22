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Общество22 декабря 2021 11:34

В Симферополе очевидцы сняли на видео драку продавца елок и покупателя

Порой в предновогоднюю суету не обходится без рукоприкладства
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
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В Симферополе очевидцы сняли на видео драку продавца елок с покупателем. Фото: скриншот из видео

В Симферополе очевидцы сняли на видео драку продавца елок с покупателем. Фото: скриншот из видео

Жители Симферополя в преддверии новогодних праздников стали свидетелями драки продавца елок и одного из покупателей. Что мужчины не поделили, остается лишь гадать. Инцидент произошел в районе Дворца пионеров.

Очевидцы поделились в соцсетях видео на котором один из участников потасовки повалил своего оппонента на грязный асфальт и, пытаясь удержать его в таком положении, видимо пытался что-то доказать. Кто-то любопытный неторопливо проходил мимо, но нашлись и те, кто попытался вмешаться и разнять драчунов.

Автор ролика предположил, что мужчины не смогли мирно договориться о цене, либо же покупателю «лесных жителей стало жалко». Что на самом деле не поделили мужчины, кто был инициатором драки и чем все в итоге завершилось, остается лишь гадать.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50