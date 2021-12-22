В Симферополе продолжается цифровизация местных школ

В Симферополе продолжается цифровизация школ Фото: Архив "КП"

В Симферополе в этом году в 11 общеобразовательных учреждений города была организована безвозмездная передача компьютерного оборудования из государственной собственности республики в муниципальную собственность.

- На сегодняшний день во всех образовательных учреждениях обеспечена скорость Интернет-соединения не менее 100 Мб/с, - цитирует пресс-служба администрации Симферополя заместителя главы администрации – начальника управления образования Татьяну Сухину.

Мероприятия проведены в рамках национального проекта «Образование», целью которого является создать подходящие условия для внедрения современной и безопасной цифровой образовательной среды и обновить информационно-коммуникационную инфраструктуру.

Уточняется, что проект «Цифровая образовательная среда» реализуется в рамках нацпроекта «Образование».

Ранее сообщалось, что школы Керчи первыми в Крыму получили новые ноутбуки в рамках нацпроекта. В учебные учреждения города завезли по 28 компьютеров.

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