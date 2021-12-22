Российское правительство планирует увеличить финансирование ФЦП для Крыма

Сейчас механизм выделения средств согласовывается Фото: Анна КИРИЕНКО

С 2025 по 2030 год Крыму выделят дополнительные средства для реализации федеральной целевой программы. Соответствующее решение принял президент России Владимир Путин. Об этом рассказал глава республики Крым Сергей Аксенов во время совещания по проблемным вопросам Симферопольского района.

Сейчас механизм согласовывается с российским правительством.

- С 2025 по 2030 год - выделение дополнительных средств с возможностью сдвижки влево этих средств в случае, если у нас будет готовность проектной документации. Там 200 миллиардов рублей практически, - уточнили Аксенов.

Глава Крыма подчеркнул, что сейчас есть возможность включить в программу ФЦП дополнительные объекты среди которых в первую очередь должны быть школы, медицинские учреждения, объекты канализации и водоснабжения. Их перечень нужно согласовать до 1 февраля.

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