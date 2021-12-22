Узнали, где будут отключения света в Симферополе и Севастополе 23 декабря 2021

Свет исчезнет на несколько часов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

23 декабря отдельные районы Симферополя и Севастополя из-за ремонтных работ останутся без электроэнергии.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

пер. Зеленый 6-34 (чет), 3-15 (нечет)

пер. Кимовский, 1-9

ул. Ким 35

ул. Волочаевская 30-46 (чет), 25-41 (нечет)

ул. Кечкеметская 128-132/25 (чет)

ул. С.Лазо 2-40 (чет), 5-23 (нечет)

ул. Новаторов 20-40 (чет), 21-37 (нечет)

ул. Тюльпанная 14-32 (чет), 13-29 (нечет),

ул. Л. Украинки 124-148 (чет), 149-165 (нечет)

ул. Фиалковая 8-22 (чет), 11-27 (нечет)

ул. Джанкойская 86-102 (чет), 85-105 (нечет)

ул. Ларионова 65-101 (нечет)

ул. Мелитопольская 116-136 (чет), 97а-113 (нечет)

ул. Ракетная 20-26 (чет), 17 (нечет)

микрорайон Каменка: СОТ «Сельский строитель», СОТ «Химик», СОТ «Сегмент», СОТ «Троянда», СОТ «Машиностроитель»

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 17.00

ул. Ерошенко 11-15

ул. Надежды Островской 6

с 9.00 до 17.00

ул. Маринеско Александра 1-а

с 9.00 до 13.00

ул. Костычева 7-А,7-Б,5-23

ул. Парниковая

ул. Фруктовая 2-6,16-22,5-В,5-Г,7-А,7-29

ул. Передовая; ул. Новикова 51-Д

с 8.00 до 17.00

ул. Генерала Коломийца 1

ул. Маршала Геловани 7

ул. Флагманская 1-5 (нечет), 2-8 (нечет) (школа №4, теплопункт)

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