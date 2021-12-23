Погода на 23 декабря 2021 года в Крыму и Севастополе: на полуострове хозяйничает воздушный поток из Арктики

В городе-герое Севастополе облачно с прояснениями. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

23 декабря на Крымском полуострове действует штормовое предупреждение. Арктический воздух надежно удерживает свои позиции на Крымском полуострове, поэтому в ближайшие двое суток сохранится холодная погода.

- В Симферополе облачно с прояснениями. Без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -11... -13°, днем -3...-5°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В городе-герое Севастополе облачно с прояснениями. Снег. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Ночью похолодает до -4…-6°, днем температура воздуха -1…+1°. Гололедица.

В Ялте, как считают синоптики gismeteo, будет свежо -5…-1°, северо-западный ветер 1-16 м/с. Ясно.

В Евпатории -4…-1°, скорость северо-западного ветра 5-12 м/с. Облачно.

В Феодосии -6…-2°, северо-западный ветер разгонится до 2-6 м/с. Ясно.

В Керчи тепло -4…-1°, западный ветер 4-8 м/с. Пасмурно, небольшой снег.

В Черноморском -4…-2°, северный ветер 4-8 м/с. Пасмурно, небольшой снег.

В Джанкое -9…-4°, скорость северо-западного ветра 3-7 м/с. Ясно.

Вода в Черном море +6…11°.

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