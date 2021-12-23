Что произошло за ночь 23 декабря: в Крыму краснокнижных птиц губит отрава для мышей

В Крыму дрофы находятся на грани исчезновения. Фото: Григорий Прокопов

Что произошло за ночь 23 декабря 2021 года. На полях Крыма от рук аграриев гибнут краснокнижные птицы. Интенсивное развитие сельского хозяйства ставит под угрозу и без того исчезающий вид.

Под Симферополем водитель автобуса выгнал ребенка-льготника на улицу из-за 15 рублей. Заплаканный мальчик был вынужден пересесть на другой троллейбус.

В лесу под Ялтой нашли тело пропавшего 16-летнего подростка. Парень ушел из дома 19 декабря.

Новогодние праздники в этом году продлятся до 8 января 2022 года. Сотрудники многих служб отправятся на законные каникулы, но как быть, если в этот период нужно попасть на прием к врачу или привиться от коронавируса? «КП-Крым» рассказывает, как будут работать больницы Крыма в новогодние праздники 2022.

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