Крым закупит 186 новых машин скорой помощи до мая 2022 года

Почти миллиард рублей потратят в Крыму на закупку автомобилей «скорой помощи». Фото: КИА

До мая 2022 года Крым закупит 186 новых автомобилей скорой медицинской помощи. На эти цели потребуется более 997 миллионов рублей.

- Определить Общество с ограниченной ответственностью «ЮГТРАНЗИТХОЛДИНГ» единственным поставщиком по государственному контракту, предметом которого является закупка техники автомобиль скорой медицинской помощи FordTransit 350 L2H2 - 186 штук, - приводит КИА текст распоряжения главы республики, которое опубликовано на официальном портале крымского правительства.

Ранее сообщалось, что для детей-сирот из Симферополя закупили 16 квартир. Своей очереди на получение жилья ждут еще полтысячи человек. Стоимость одной квартиры – 5 миллионов рублей. Торги симферопольские власти проводят с мая. Несколько раз из бюджета выделялись дополнительные средства для повышения закупочной цены, так как ни от кого не поступало заявок.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50