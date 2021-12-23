Как будет работать Херсонес Таврический в Севастополе на Новый год и Рождество 2022

Музей-заповедник «Херсонес Таврический» Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Музей-заповедник «Херсонес Таврический» - одна из главных достопримечательностей Крымского полуострова. Стал известен график работы учреждения в новогодние и рождественские праздники.

Фото: Херсонес Таврический в Севастополе/VK

Пресс-служба сообщила, что 31 декабря 2021 года музей-заповедник работает с 9.00 до 15.00, но допуск посетителей на территорию прекращается в 14.30.

Соответственно меняется и режим работы экспозиционных и выставочных залов, касс и даже туалетов. На дверях магазина сувениров и вовсе весь день будет висеть замок.

1 января 2022 года - тотальный выходной.

Верующие смогут пройти на службу в Свято-Владимирский кафедральный собор через центральную входную группу музея-заповедника.

2 января 2022 года в музей будет открыт с 9.00 до 18.00, выставки и экспозиции с 9.00 до 17.00.

На Рождество в Свято-Владимирский кафедральный собор можно пройти через центральную входную группу:

6 января с 16.00 до 20.00

с 22.00 до 3.00

7 января с 7.30

На территории Херсонеса Таврического действует масочный режим. Для посещения музея под открытым небом QR-код или ПЦР-тест не требуются, а вот для осмотра экспозиций и участия в экскурсиях нужно иметь при себе паспорт, QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании либо свежий ПЦР-тест.

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