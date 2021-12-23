Как будет работать Херсонес Таврический в Севастополе на Новый год и Рождество 2022

Музей-заповедник «Херсонес Таврический»
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Музей-заповедник «Херсонес Таврический» - одна из главных достопримечательностей Крымского полуострова. Стал известен график работы учреждения в новогодние и рождественские праздники.
Фото: Херсонес Таврический в Севастополе/VK
Пресс-служба сообщила, что 31 декабря 2021 года музей-заповедник работает с 9.00 до 15.00, но допуск посетителей на территорию прекращается в 14.30.
Соответственно меняется и режим работы экспозиционных и выставочных залов, касс и даже туалетов. На дверях магазина сувениров и вовсе весь день будет висеть замок.
1 января 2022 года - тотальный выходной.
Верующие смогут пройти на службу в Свято-Владимирский кафедральный собор через центральную входную группу музея-заповедника.
2 января 2022 года в музей будет открыт с 9.00 до 18.00, выставки и экспозиции с 9.00 до 17.00.
На Рождество в Свято-Владимирский кафедральный собор можно пройти через центральную входную группу:
6 января с 16.00 до 20.00
с 22.00 до 3.00
7 января с 7.30
На территории Херсонеса Таврического действует масочный режим. Для посещения музея под открытым небом QR-код или ПЦР-тест не требуются, а вот для осмотра экспозиций и участия в экскурсиях нужно иметь при себе паспорт, QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании либо свежий ПЦР-тест.
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