Прокуратура потребует вернуть в госсобственность земельные участки возле Карадага

Прокуратура нашла еще один незаконно проданный гектар возле Карадага. Фото: Карадагская научно-исследовательская геофизическая обсерватория/facebook

Прокуратура Феодосии потребует вернуть в государственную собственность земельные участки общей площадью около одного гектара, которые 13 лет назад были незаконно переданы в частные руки.

Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, речь идет об участках в поселке Курортном. С 1965 года они находилась в пользовании Карадагской актинометрической обсерватории.

- В нарушение требований законодательства и в отсутствие полномочий поселковый совет в период с 2008 года по 2009 год передал земельный участок в собственность физическим лицам, - говорится в сообщении.

Сотрудники прокуратуры намерены добиться возвращения земли в республиканскую собственность. Соответствующий иск находится на рассмотрении суда первой инстанции.

Ранее сообщалось, что в Евпатории руководитель строительной фирмы пытался дать взятку в 150 тысяч рублей. Обвиняемый хотел подкупить полицейского.

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