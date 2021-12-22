В Саках задержали парня, который украл с главной городской ели шары

Украденные новогодние шары были возвращены на городскую ель. Фото: скриншот из видео/пресс-служба МВД по РК

Администрация города Саки обратилась к правоохранителям с заявлением о краже с главной городской ели новогодних шаров, сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Нарушителем оказался 20-летний местный житель, который признался стражам порядка, что таким образом хотел развлечься. Парень попросил прощения у горожан, позже похищенные новогодние шары были возвращены на положенное им место.

- В деяниях молодого человека усматриваются признаки правонарушения, предусмотренного статьей 7.27 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (мелкое хищение), - говорится в сообщении.

Парню может грозить наказание от денежного штрафа до пятнадцати суток административного ареста.

Ранее сообщалось, что ялтинцу грозит до 5 лет тюрьмы за кражу денег из банкомата. Мужчина присвоил чужие средства и потратил на себя.

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