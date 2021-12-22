На строительство социальных объектов в Заречном потребуется 350 миллионов рублей

На строительство социальных объектов в селе Заречное выделили 350 миллионов рублей Фото: "КП" Архив

Власти выделили 350 миллионов рублей на строительство социальных объектов, инфраструктуры и дорожной сети в селе Заречное, сообщил глава РК Сергей Аксенов в ходе совещания по проблемным вопросам Симферопольского района.

Чтобы повысить качество жизни местных жителей, в эти расходы включили также мероприятия по газификации населенного пункта.

Напомним, через село Заречное намерены построить юго-восточный обход Симферополя, который соединит трассу «Таврида» с дорогой к Ялте в обход поселков Добровской долины. В настоящее время с людьми, чьи дома попадают в зону строительства, проводит работу оценщик.

- Абсолютно со всеми установлен контакт. У нас есть некоторое количество собственников земельных участков, с которыми у нас не установлен контакт по причине отсутствия их, - сообщил министр внутренней политики, информации и связи Крыма Михаил Афанасьев.

Работы по строительству обхода намерены начать в следующем году. На эти цели потребуется 25 миллионов рублей. Длина дороги составит 27 километров. По планам, ее должны ввести в эксплуатацию уже в 2024 году.

Напомним, жители крымских сел опасаются, что строительство трассы «Таврида» отрежет их от объектов инфраструктуры. Проблему можно решить, построив развязку, которая позволит людям пересекать трассу.

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